O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, abriu a sessão que confirmou a saída de Augusto Melo da presidência do Timão, pedindo desculpas pela declaração em que disse querer que o clube fosse como o Flamengo. Na sequência, oficializou o resultado da votação que aprovou o impeachment do mandatário.

A declaração inicial havia sido feita em entrevista coletiva no dia 1º de agosto, quando lamentou os recentes problemas políticos e reiterou a importância de uma virada de página para que o clube volte a brigar no topo do futebol brasileiro.

— Quando eu disse que queria ser um Flamengo, não me expressei bem e fui mal interpretado. Todos nós queremos ser um grande clube brasileiro e mundial, especialmente na questão administrativa e financeira e na formação de elenco que possa competir nas maiores competições do mundo com condições de vencer. Vencendo, você tem grandes premiações. Tendo grandes premiações, vamos ter condições financeiras muito melhores. O clube que arrecada R$ 1 bilhão não pode viver a situação financeira e administrativa que vivemos — disse Romeu Tuma Júnior.

— Se me expressei mal, peço desculpas. Quero ser um grande clube do ponto de vista administrativo e financeiro. Fora de campo, temos que ter paridade com as melhores instituições futebolísticas do mundo — completou.

Relembre a declaração de Romeu

— Vocês não leem o estatuto do Corinthians. Não tem previsão, eu marco quando eu quiser. Vou marcar com a maior brevidade possível. Ou a gente marca, ou vamos acabar com o Corinthians. Eu não vou fechar o caixão. O Corinthians precisa virar a página e renascer das cinzas. Quero voar com águia, queremos ser o Flamengo e vamos ser — disse o dirigente.

Augusto Melo sofre impeachment

Os associados do Corinthians decidiram, em assembleia neste sábado (9), no Parque São Jorge, pela aprovação definitiva do impeachment de Augusto Melo. A decisão encerra oficialmente o mandato iniciado em janeiro de 2024 e ocorre em meio às investigações do chamado “caso Vai de Bet”, que envolve suspeitas de repasses ilegais no contrato de patrocínio mais valioso da história do clube.

O pleito ocorreu na tarde deste sábado (9). Foram cerca de 2.033 votos. Foram 1.413 votos a 620. Augusto Melo está oficialmente fora da presidência do Corinthians. O resultado da assembleia-geral confirmou a decisão do Conselho Deliberativo, que, em maio, já havia aprovado o afastamento por ampla maioria.

Augusto Melo deixou o Ginásio Wlamir Marques após a divulgação da quinta urna. O ex-dirigente mostrou abatimento durante a contagem de votos e saiu por um acesso alternativo. Em todas as urnas, os votos pelo impeachment foram maioria.