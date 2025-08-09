Augusto Melo aponta irregularidades em impeachment no Corinthians e promete medidas

O ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo, anunciou que vai tomar medidas contra o processo de impeachment que o destituiu do cargo. A decisão dos associados do clube foi oficializada neste sábado (9), em assembleia realizada no Parque São Jorge, e encerrou o mandato iniciado em janeiro de 2024. A saída ocorre em meio às investigações do chamado “caso Vai de Bet”, que apura suspeitas de repasses ilegais no contrato de patrocínio mais valioso da história do clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em nota, a defesa de Augusto Melo afirmou que a votação foi marcada por irregularidades e será contestada “pelas vias adequadas”. O documento critica a condução do processo por pessoas que, segundo o ex-dirigente, estariam “em campanha contra” ele, sem isenção para exercer a função.

A defesa também acusa a diretoria interina de permitir a entrada de membros de torcidas organizadas, que teriam coagido votantes, e de se negar a disponibilizar o registro de entrada dos sócios, o que, segundo Augusto, impediria a comparação entre o número de presentes e o total de votos computados.

continua após a publicidade

Após lesão no clássico, Carrillo passa por cirurgia e desfalca o Corinthians

Outro ponto levantado foi o controle da apuração das urnas por adversários políticos. A nota afirma ainda que, na esfera judicial, estão sendo adotadas medidas para “provar a inocência” de Augusto Melo diante do que ele classifica como “acusações falsas” relacionadas ao inquérito da Polícia Civil, que sua defesa considera nulo.

Com a destituição confirmada, o comando do Corinthians permanece, de forma interina, com o vice-presidente eleito, Osmar Stábile, até a realização de novas eleições. A definição da data ficará a cargo do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr., e o pleito será conduzido de maneira indireta pelo próprio colegiado.

continua após a publicidade