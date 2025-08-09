Romarinho mente sobre transferência para o Corinthians e repercute: ‘Se arrependeu’

O Vitória estreou o atacante Romarinho na derrota para o São Paulo, neste sábado (9). Após a partida, o jogador afirmou ter sido procurado pelo Corinthians, mas, na sequência, admitiu que a declaração era falsa.

- Sim (foi procurado), mas Fabinho não chegou a um acordo. Na verdade… Vou falar a verdade, não fui procurado. Mas fica minha gratidão ao clube - respondeu.

Romarinho defendeu o Corinthians entre 2012 e 2014, período em que conquistou a Libertadores, o Mundial de Clubes, o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana. O Vitória oficializou sua contratação em 18 de julho.

Romarinho, ex-jogador do Corinthians, viraliza na web

O São Paulo venceu o Vitória por 2 a 0 na noite deste sábado (9), no Morumbis, e colou no G4 do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Damián Bobadilla, nos minutos iniciais, e Sabino.

Com o resultado, o Tricolor Paulista chegou aos 28 pontos e ocupa a sexta posição na tabela de classificação, apenas um atrás do Bahia, que abre o grupo de equipes classificadas de forma direta para a próxima edição da Copa Libertadores. O Vitória, por sua vez, segue com 18, na 16ª colocação.

Bobadilla comemora gol do São Paulo diante do Vitória (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Na próxima terça-feira (12), o São Paulo viaja à Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. No sábado (16), o Vitória recebe o Juventude, no Barradão, pela 20ª rodada do Brasileirão.

SÃO PAULO 2 X 0 VITÓRIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 19ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 09 de agosto - 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP);

🥅 Gols: Bobadilla e Sabino (SAO);

🟨 Cartões amarelos: Maik e Enzo Díaz (SAO); Zé Marcos, Ramon e Zé Lopes (VIT);

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo;

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone.

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Crespo)

Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Maik, Marcos Antônio (Luciano), Bobadilla (Pablo Maia), Rodriguinho e Enzo Diaz (Patryck); Ferreirinha (Luan Vinícius) e André Silva (Lucas Moura).

VITÓRIA (Técnico: Fábio Carille)

Lucas Arcanjo; Edu (Cantalapiedra), Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Lucas Ryller (Renzo López), Ronald Lopes e Romarinho (Fabri); Lucas Braga, Osvaldo (Rúben Rodrigues) e Renato Kayzer.