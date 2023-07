- Não vi. Conheço o meu preparador físico há 13 anos, trabalha comigo desde 2010, é um cara muito respeitoso. Segundo ele me falou, interpretaram mais a gesticulação que fez porque estavam cuspindo e xingando ele. Infelizmente, coisas do futebol. Parece que o torcedor pode fazer o que quiser, mas se a gente reage estamos errados. Estão errados os torcedores do Corinthians, do Universitário, quem for, se não puder entrar no jogo do futebol, que não entre. Como eu digo na hora dos jogos, desde que tenha câmera, acabaram as discussões. Se a câmera mostrar que errou, infelizmente vai ter que pagar. Mas não é um delinquente. Se não errou, vai estar com a gente - disse Fossati.