Na partida de ida dos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana, o Corinthians venceu o Universitario-PER por 1 a 0, na Neo Química Arena. Luxemburgo escalou uma equipe com reservas e atletas da base, acertou nas substituições, e Felipe Augusto fez o gol da vitória após linda jogada de Renato Augusto. Veja as notas dos jogadores do Timão na partida.