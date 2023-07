CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA



> PRIMEIRO BIRO. O primeiro tempo basicamente inteiro passou pelo jogador, que foi acionado, pelo lado direito, em praticamente todas as jogadas corintianas, mas não conseguiu encaixar. Foram quatro finalizações durante a etapa inicial, mas todas para fora.



> !D O E U! O garoto Pedro até tentou jogar, mas foi caçado pelos peruanos. Em 40 minutos, sofreu quatro faltas. Na quarta, ele sentiu a lombar e precisou deixar o campo de maca e diretamente para o vestiário.



> !VERMELHOU! Aos 24 minutos do segundo tempo, o atacante Alexis Varela foi expulso após uma entrada forte na perna esquerda do lateral-direito Rafael Ramos. O árbitro Jesus Valenzuela precisou ir até o monitor do VAR para tomar a decisão.



> !RENATO AUGUSTO É F#&$! O camisa 8 entrou aos 16 minutos e já deu uma nova dinâmica ao meio-campo corintiano, com bons passes e inversões de jogo. Dezessete minutos após a sua entrada, o jogador foi fundamental no único gol marcado pelo Timão, com Felipe Augusto. O ídolo corintiano foi para cima da marcação, brigou e passou como quis antes da bola sobrar para o centroavante encher o pé.



> SENHOR SULA? Autor do gol, Felipe Augusto vai se consolidando como ‘Senhor Sul-Americana’. Autor de um dos gols que colocaram a equipe na competição, no duelo contra o Liverpool, do Uruguai, pela Libertadores, ele foi o responsável pela vitória corintiana na estreia do novo torneio continental que a equipe alvinegra está disputando.