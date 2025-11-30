Corinthians e Botafogo empatam em duelo movimentado pelo Brasileirão
Partida na Neo Química Arena foi marcada por reviravoltas
- Matéria
- Mais Notícias
Corinthians e Botafogo fizeram uma partida movimentada na Neo Química Arena, na tarde deste domingo (30), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo marcado por golaços, as equipes empataram por 2 a 2.
Relacionadas
- \Corinthians
Visitas ilustres: ex-Barcelona e Cria do Terrão prestigiam o Corinthians em Itaquera
\Corinthians30/11/2025
- Fora de Campo
Torcedores se desesperam com lance em Corinthians x Botafogo: ‘Inacreditável’
Fora de Campo30/11/2025
- Botafogo
Ancelotti muda a escalação do Botafogo para enfrentar o Corinthians
Botafogo30/11/2025
Raniele e Gustavo Henrique, após ótima jogada de Vitinho, marcaram para o Corinthians. Cuiabano e Barrera, em um belo voleio, balançaram as redes para o Botafogo. O primeiro tempo foi de domínio paulista, que abriu o placar. O Glorioso voltou melhor na segunda etapa, virou o jogo, mas, empurrado pela Fiel, o Timão buscou o empate.
Com o resultado, o Corinthians subiu para a nona colocação na tabela do Brasileirão, com 46 pontos. O Botafogo ultrapassou o Fluminense e está no quinto lugar, com 59 pontos.
Como foi o jogo?
A primeira etapa foi marcada pela diferença de intensidade entre as equipes. O Corinthians iniciou a partida pressionando o adversário no campo de ataque, e não demorou para a pressão surtir efeito. Aos seis minutos, Léo Linck tentou sair jogando, Raniele roubou a bola, tabelou com Dieguinho, e abriu o placar.
Mesmo com a vantagem, os mandantes seguiram com superioridade na partida. O Botafogo pouco conseguiu assustar Hugo Souza, que retornou ao time titular do Corinthians após quatro partidas. Aposta de Dorival Júnior entre os titulares, Dieguinho comandou o ataque do Timão, que ficou perto de ampliar o placar em chutes de fora da área de Matheuzinho, defendido por Léo Linck, e em finalização de Tchoca, após rebote em cobrança de falta.
A primeira finalização do Botafogo foi somente aos 38 minutos, em cabeçada de Correa, que saiu sem perigo por cima do gol. A etapa inicial terminou com 61% de posse de bola para o Corinthians.
No segundo tempo, o cenário se inverteu. O Botafogo dominou o meio de campo e contou com as apostas de Davide Ancelotti para virar o placar. Aos 14 minutos, Montoro serviu Cuiabano, que invadiu a área, finalizou sem chances para Hugo Souza e empatou o placar.
O Corinthians ficou acuado após o empate. O Glorioso aproveitou o baque do adversário para marcar o segundo gol em menos de dez minutos. Após escanteio cobrado por Artur, a bola ficou pingando na área, Barrera, que entrou no intervalo, acertou um voleio e marcou um golaço.
Entre muitas mudanças de Dorival Júnior, Vitinho conseguiu dar uma sobrevida ao Corinthians. Aos 35 minutos da etapa final, o atacante driblou dois adversários, entrou na área, e passou para Gustavo Henrique, dentro da pequena área, empatar o jogo.
O clima esquentou no fim do duelo, com muita discussão entre os jogadores, mas pouca emoção com a bola rolando. A partida terminou empatada.
Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O que vem por aí?
As equipes voltam a entrar em campo na próxima semana. Na quarta-feira (3), o Timão enfrenta o Fortaleza, às 19h30 (de Brasília), no Castelão. No dia seguinte, o Botafogo terá compromisso contra o Cruzeiro, também às 19h30 (de Brasília), no Mineirão
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS 2 X 2 BOTAFOGO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 36ª RODADA
🗓️ Data e horário: domingo, 30 de novembro, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP);
🥅 Gols: Raniele (6'/1ºT) (COR); Cuiabano (14'/2ºT) (BOT); Barrera (20'/2T) (BOT); Gustavo Henrique (35'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Newton (BOT); Raniele (COR); Mateo Ponte (BOT); Maycon (COR); Allan (BOT); Santiago Rodriguez (BOT); Arthur Cabral (BOT)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Jonathan Benkestein Pinheiro (RS)
🚩Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
🏁 VAR: Marcos Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (RS).
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele, Breno Bidon (Maycon), André Carrillo (André) e Rodrigo Garro (Vitinho); Dieguinho (Gui Negão) e Yuri Alberto
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Léo Linck; Mateo Ponte, Marçal, David Ricardo e Cuiabano; Newton (Allan), Marlon Freitas, Artur, Savarino (Montoro) (Santiago Rodriguez) e Joaquín Correa (Barrera); Kadir (Arthur Cabral)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias