Yuri Alberto sente dores e vira preocupação no Corinthians

Dorival Júnior falou sobre a situação do atacante

Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 30/11/2025
19:37
imagem cameraAtacante relatou dores na região da virilha (Foto: Gilson Lobo/ via Gazeta Press)
Yuri Alberto atuou em toda a partida contra o Botafogo, neste domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians empatou com a equipe carioca por 2 a 2, na Neo Química Arena. Após o apito final, o atacante relatou dores na virilha e se tornou preocupação para Dorival Júnior.

A reapresentação do clube será na manhã desta segunda-feira (31), no CT Dr. Joaquim Grava. Yuri Alberto será avaliado pelo departamento médico. O treinador do Timão adotou um discurso precavido para falar sobre o problema.

- Yuri saiu sentindo um pouco de dor na região da virilha, vamos aguardar. Por isso a gente prefere deixar para o dia seguinte, para passar uma condição mais certeira - disse o treinador do Corinthians.

Yuri Alberto sentiu dores após o empate do Corinthians com o Botafogo, em duelo na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Foco na Copa do Brasil

O objetivo da comissão técnica do Corinthians é ter o elenco completo para as semifinais da competição nacional. O clube alvinegro encara o Cruzeiro, com o jogo de ida marcado para o dia 10 de dezembro, no Mineirão, após o fim do Campeonato Brasileiro. A partida de volta será no dia 14 de dezembro, na Neo Química Arena.

Atualmente, somente Memphis está no departamento médico, com um entorse no joelho esquerdo, agravado por um edema ósseo. Contra o Botafogo, o Corinthians contou com o retorno de Hugo Souza, recuperado de uma pancada na coxa esquerda, e Maycon, reabilitado de uma tendinopatia no joelho direito.

Próxima partida

Na quarta-feira (5), o Timão terá compromisso contra o Fortaleza, no Castelão, na capital cearense. A partida está marcada para às 19h30 (de Brasília). O clube alvinegro ocupa a nona colocação na tabela do Brasileirão, com 46 pontos.

