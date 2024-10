Corinthians encara Cuiabá em meio a duelo quente nos bastidores

Raniele foi contratado pelo Corinthians em janeiro deste ano







Copiar Link

Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 28/10/2024 - 05:30 • São Paulo (SP)

O Corinthians enfrenta o Cuiabá, nesta segunda (28), às 19h (horário de Brasília), pelo Brasileirão. A partida será disputada na Arena Pantanal, na capital do Mato Grosso. Em caso de vitória, o Timão sai da zona de rebaixamento.

Com 32 pontos, o clube alvinegro ocupa a 18ª posição na tabela. O Timão está há quatro pontos do Cuiabá, o vice-lanterna. Em caso de vitória, os comandados de Ramón Díaz ultrapassam Juventude, Bragantino e Athletico Paranaense.

➡️Corinthians terá ataque inédito contra o Cuiabá; veja opções de Ramón

A proximidade na classificação transformou Corinthians e Cuiabá em rivais diretos no Brasileirão. Fora de campo, o duelo entre os times é quente nos bastidores.

Farpas

O Timão possui uma dívida ativa com o Cuiabá pela contratação de Raniele, em janeiro deste ano. O valor da transferência foi estabelecido em 2,5 milhões de euros, pagos em quatro parcelas. Até então, o clube alvinegro só efetuou o pagamento da primeira delas, no valor de 800 mil euros, em janeiro.

A segunda parcela, estipulada em 400 mil euros venceu no começo de agosto. O Corinthians ainda precisa efetuar o pagamento da terceira, no mesmo valor, em 400 mil, com data de vencimento para 30 de novembro. A última está prevista para julho de 2025, por 900 mil euros.

Em meio aos atrasos no compromisso, o Corinthians continuou ativo no mercado. O Timão contratou diversos jogadores na janela de meio de ano, entre eles, o midiático Memphis Depay, que vai receber cerca de R$ 70 milhões até 2026, entre salários, luvas e bonificações. A patrocinadora, Esportes da Sorte, paga 80% do salário do holandês.

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, fez declarações fortes contestando a postura da diretoria do Corinthians. No começo do mês, o mandatário do clube do Mato Grosso declarou que o Timão está "dando um golpe no futebol brasileiro".

- A situação do Corinthians é ridícula, né? O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, com que o Corinthians fez. Porque o Corinthians não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando em R$ 4 milhões por mês por um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá. Que é muito menos do que eles vão pagar por mês por Depay - disse Cristiano em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Corinthians tem uma dívida com o Cuiabá em relação à contratação de Raniele (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Resposta

Fred Luz, CEO do Corinthians, respondeu às críticas do presidente do Cuiabá. O dirigente corinthiano reconhece que o clube possui débitos pendentes com o adversário desta segunda-feira (27), entretanto, disse que houve um exagero nas declarações de Cristiano Dresch e que as dívidas serão pagas, mas não no prazo estabelecido.

- Não é que o clube seja caloteiro, aí vou pedir licença para o Cristiano e dizer que ele exagerou e muito. No momento adequado essas respostas serão dadas. O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas do clube no curto prazo. Nós vamos precisar da compreensão, inclusive do Cristiano, sei que foi tentado isso mas não se chegou a um bom termo, mas acredito que se chegará. Porque é inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida - disse o CEO em entrevista ao Uol.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em campo

Corinthians e Cuiabá fazem um duelo de opostos no Brasileirão. O Timão é o pior visitante do Brasileirão. Em 15 jogos, foram 11 derrotas, três empates e apenas uma vitória. Por outro lado, o Cuiabá o segundo pior mandante do torneio, venceu três jogos, empatou cinco vezes e perdeu em sete oportunidades atuando em seus domínios.