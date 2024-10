Corinthians: quem joga com Memphis no ataque contra o Cuiabá?

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 28/10/2024 - 11:53 • São Paulo (SP)

O Corinthians enfrenta um desafio significativo para a partida desta noite contra o Cuiabá, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece às 19h (horário de Brasília), na Arena Pantanal.

Principal goleador do Timão em 2024, Yuri Alberto estará fora do jogo devido ao acúmulo de cartões amarelos. Sem ele, o técnico Ramón Díaz precisa repensar o ataque, desfazendo a dupla Yuri e Memphis Depay, que vinha se destacando nas últimas partidas.

Para substituir Yuri, Romero surge como a principal alternativa e conta com a confiança da torcida. O paraguaio tem sido eficiente, acumulando 16 gols e quatro assistências em 52 jogos na temporada, o que o torna o favorito para atuar ao lado de Memphis.

Outra opção é Talles Magno, que já foi titular no empate com o Flamengo pela Copa do Brasil, em um esquema com três atacantes. Naquela ocasião, com Memphis indisponível, o ataque foi composto por Yuri, Romero e Talles. Em 11 jogos no ano, Talles já marcou três gols e deu duas assistências.

Pedro Raul também pode ser uma aposta. Ramón Díaz costuma preferir um centroavante de referência, e a chegada de Memphis deu mais liberdade a Yuri para desempenhar essa função, melhorando seu desempenho. Hoje, Pedro Raul, fora de campo há mais de um mês, é uma alternativa que, apesar de menos provável, pode ganhar minutos no jogo. Até agora na temporada, ele marcou três vezes e deu duas assistências em 31 aparições.

Com seis jogos pelo Corinthians, Memphis Depay já registrou um gol e três assistências, a mais recente delas para Yuri, no empate em 2 a 2 com o Racing na última quinta-feira. Yuri, por sua vez, tem sido crucial para o Timão e vive a fase mais artilheira da sua carreira, com 23 gols e seis assistências em 50 jogos este ano.

Atualmente, o Corinthians ocupa a 18ª posição, com 32 pontos no Campeonato Brasileiro. Uma vitória contra o Cuiabá é fundamental para o planejamento do clube, considerando que, após o jogo com o Racing, o próximo desafio será o clássico contra o Palmeiras na volta ao Brasileirão.