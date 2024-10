Corinthians pode cair? Veja o risco atual e o que vem pela frente

Foto: Joisel Amaral/AGIF







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 28/10/2024 - 12:25 • São Paulo (SP)

Com o Campeonato Brasileiro entrando em sua reta final, além da disputa pelo título, a briga para não cair para a Série B também é intensa e desperta emoções. Com os resultados deste fim de semana, e antes da partida contra o Cuiabá, na noite desta segunda-feira, 28, o Corinthians entra em campo hoje precisando de uma vitória para sair do Z4.

O Corinthians ocupa a 18ª posição, com 32 pontos, dois a menos que o Red Bull Bragantino, que tem 34 pontos, está na 16ª posição e é a primeira equipe fora do Z4 pelos critérios de desempate.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a situação do Corinthians está longe de ser confortável. A análise estatística da campanha do Timão no Brasileiro mostra que a equipe do Parque São Jorge é a terceira com mais probabilidades de ser rebaixada para a Série B do ano que vem.

De acordo com os matemáticos, o Corinthians tem 46,8% de chances de disputar a segunda divisão do futebol nacional em 2025. Apenas Atlético-GO e Cuiabá apresentam porcentagem maior para a queda que o Timão.

Por isso, vitória contra o Cuiabá, hoje, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, é fundamental para sair do Z4 e respirar mais aliviado para o jogo contra o Racing, na quinta-feira, pela Copa Sul-Americana.

Depois, na volta ao Brasileirão, o Corinthians tem o Palmeiras, em casa, e depois viaja para jogar contra o Vitória, em Salvador, em mais um confronto direto na luta contra o Rebaixamento.

Veja as chances de rebaixamento do Campeonato Brasileiro 2024:

Atlético-GO: 99,95%

Cuiabá: 90,9%

Corinthians: 46,8%

Juventude: 42%

Red Bull Bragantino: 36,2%

Athletico-PR: 25,8%

Vitória: 25,6%

Criciúma: 13,9%

Fluminense: 13,7%

Grêmio: 4,5%

*Dados: Departamento de Matemática da UFMG