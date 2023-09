O único caso que foge a essa regra é o de Matías Rojas que, embora tenha passado por um recente trauma no tornozelo, que o deixou fora de seis partidas, não está com o elenco em Fortaleza por conta da logística de retorno da Venezuela, onde esteve com a seleção paraguaia na terça-feira (12), em jogo pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O meia ficou apenas no banco de reservas, mas não chegou a tempo para participar do último treinamento corintiano. Diferentemente do zagueiro Bruno Méndez, que voltou do Equador, participou da atividade, viajou com a delegação e deve até mesmo ser titular contra o Leão.