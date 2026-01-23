Pedro Milans é inscrito no Paulistão e pode estrear no Corinthians
Lateral uruguaio pode ser novidade contra o Velo Clube
Pedro Milans foi regularizado e pode fazer sua estreia pelo Corinthians na partida contra o Velo Clube, no domingo (25), em Rio Claro, no interior paulista. A bola rola às 20h30 (de Brasília), pela competição estadual.
O atleta foi anunciado na quarta-feira (21), e logo foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF. Havia uma pendência com a FPF (Federação Paulista de Futebol), resolvida. A lista A do Corinthians conta com 24 atletas.
Em três temporadas, Pedro Milans disputou 112 jogos pelo Peñarol, marcou três gols e deu oito assistências. Na última temporada, fez 42 jogos. O lateral-direito chega para fazer sombra a Matheuzinho, atual titular do Timão.
A tendência é que o clube alvinegro atue com a equipe alternativa no duelo com o Velo Clube, pensando na primeira rodada do Paulistão, que será na próxima quinta-feira (29), contra o Bahia, na Vila Belmiro.
Foco na classificação
O Timão ocupa a sétima colocação na tabela do Paulistão. Nas primeiras quatro rodadas, o clube alvinegro venceu um jogo, empatou dois e foi derrotado em uma oportunidade. O Corinthians encara o Velo Clube, clube da Série D do Brasileirão.
A única vitória do Corinthians na competição foi contra a Ponte Preta, que está na Série B do Brasileirão. Em seguida, o clube alvinegro teve uma maratona de três jogos contra equipes da Série A. O Timão empatou com Santos e São Paulo por 1 a 1, e perdeu para o Red Bull Bragantino por 3 a 0, em Bragança Paulista.
