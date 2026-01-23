Corinthians ganha alternativa, mas oscila em 'vestibular' para a Supercopa
Timão não vence há três rodadas no Paulistão
O Corinthians encerrou a 'maratona' de jogos contra equipes da Série A sem nenhum vitória. Nesta quinta-feira (22), a equipe amargou um empate por 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro, após gol de Gabriel nos acréscimos do segundo tempo, em jogo válido pela quarta rodada do Paulistão.
Anteriormente, o clube alvinegro empatou com o São Paulo pelo mesmo placar, na Neo Química Arena, e foi derrotado por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. A sequência complicada era uma espécie de 'teste' para a Supercopa Rei, que será disputada contra o Flamengo, em Brasília, no dia 1 de fevereiro.
Apesar dos tropeços, o Corinthians mostrou evolução em campo, e ganhou uma alternativa para o restante da temporada. Contra o Santos, Dorival Júnior escalou a equipe com um 4-5-1, com Matheus Pereira no meio e Yuri Alberto isolado no ataque.
A estratégia surtiu efeito e o Timão foi melhor que o Peixe por quase toda a partida na Vila Belmiro. Os comandados de Dorival Júnior terminaram a partida com 14 finalizações contra 10 do Santos. Yuri Alberto abriu o placar, mas desperdiçou uma penalidade ainda no primeiro tempo, quando o placar estava empatado por 0 a 0.
Desde a conquista da Copa do Brasil, o Corinthians perdeu peças do elenco como Maycon, Romero, Talles Magno, Ryan, Félix Torres e Fabrizio Angileri. Por outro lado, conta com a chegada de três reforços: Gabriel Paulista, Pedro Milans e Matheus Pereira. O clube tem um acerto com o atacante Kaio César, e está em estágio avançado em negociação com o volante Alisson, do São Paulo.
Vestibular para o Corinthians
Com pouco período de pré-temporada e um Paulistão desafiador, com sequência de clássicos rara em outros anos, o Timão teve nessas três partidas seu maior teste para o confronto contra o Flamengo. Os cariocas só usaram força máxima na última rodada do Campeonato Carioca, quando venceram o Vasco por 1 a 0, na quarta-feira (22).
O Corinthians terá duas partidas antes da decisão. No domingo (22), enfrenta o Velo Clube, em Rio Claro, pela quinta rodada do Paulistão, quando deve ter mudanças na equipe, afim de dosar a minutagem dos titulares e evitar lesões. Na quarta-feira (28), o duelo será contra o Bahia, na Vila Belmiro, com mando do Timão, na estreia do Brasileirão, aí sim, com toda a 'cavalaria'.
