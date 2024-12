Paulinho se despede do futebol neste sábado (21), às 9h30 (de Brasília), em um jogo festivo no estádio do Canindé, em São Paulo. Com passagens no Corinthians, Tottenham, Barcelona e Seleção Brasileira, a partida em homenagem ao ex-volante terá a participação de outros grandes jogadores do futebol mundial.

Companheiros de Seleção Brasileira, como Thiago Silva e Julio César, além de colegas do Corinthians, como Lucas Piton e Fábio Santos estarão presentes no evento. O último clube da carreira de Paulinho foi o Timão, que defendeu entre 2022 e 2024.

O jogador deixou o Corinthians em maio deste ano e anunciou sua aposentadoria em setembro. Neste mês, Paulinho foi anunciado como coordenador técnico do Mirassol, clube do interior de São Paulo que disputará a Série A na próxima temporada.

Carreira de sucesso

Com 36 anos, Paulinho se despede de uma trajetória repleta de títulos. Pelo Corinthians, o jogador conquistou quatro troféus: um Campeonato Brasileiro em 2011, uma Copa Libertadores e um Mundial de Clubes em 2012, e um Campeonato Paulistão em 2013.

O meia teve duas passagens pelo clube: a primeira entre 2010 e 2013 e a mais recente de 2022 a 2024. Ao todo, foram 219 partidas com a camisa do Corinthians. Na Europa, Paulinho passou pelo Tottenham, da Inglaterra, e pelo Barcelona, da Espanha, onde fez parte do elenco que conquistou a La Liga na temporada 2017-18.

Paulinho também atuou por cinco temporadas no Guangzhou Evergrande, da China, onde disputou 176 partidas e conquistou quatro títulos da Superliga Chinesa em 2015, 2016, 2017 e 2018, duas Supercopas da China em 2015 e 2016, uma Copa da China em 2016 e a Liga dos Campeões da AFC em 2015.

O volante disputou duas Copas do Mundo na carreira, em 2014 e 2018. Na segunda oportunidade, o jogador era um dos principais pilares do time treinador por Tite. Pelo Brasil, o atleta conquistou a Copa das Confederações, em 2013, quando a equipe treinada pelo Felipão bateu a Espanha na final por 3 a 0, em um Maracanã lotado.

Paulinho fez história com a camisa alvinegra(Foto: Daniel Augusto Jr./Ag.Corinthians)

Importância no Corinthians

Paulinho viveu sua melhor fase da carreira no Timão e foi uma das lideranças do clube na gloriosa década de 2010. O meia ganhou mais espaço no clube após a saída de Elias, e em 2011, se tornou um dos destaques do Corinthians.

O jogador marcou nove gols na conquista do Brasileirão daquela temporada. No ano seguinte, conquistou o título da Libertadores e Mundial de Clubes. Na competição continental, Paulinho foi eleito como um dos melhores meias e marcou três gols, sendo um deles na história vitória sobre o Vasco.

Nas quartas de final, o Corinthians venceu o Vasco por 1 a 0 no Pacaembu. O gol do jogo foi do Paulinho, no final da partida. Na comemoração, o meia abraçou um torcedor na arquibancada, imagem estampada na capa do Lance! do dia seguinte com a inscrição: "PQPaulinho".

Relembre a capa do gol histórico de Paulinho (Foto: Acervo Lance!)

Após o título, Paulinho e o Corinthians disputaram o Mundial de Clubes no Japão. O jogador também foi um dos destaques da campanha do título que contou com duas vitórias por 1 a 0 contra o Al-Ahly, do Egito, e Chelsea, da Inglaterra, na grande decisão, em Yokohama, no Japão.

Em 2013, último ano da carreira de Paulinho, o jogador fez parte do elenco campeão do Paulistão, na decisão contra o Santos. No meio do ano, o volante deixou o Timão para atuar no Tottenham, da Inglaterra.

Após rodar o mundo, o jogador voltou em 2022, mas não conseguiu emplacar o mesmo sucesso do começo de sua trajetória com a camisa alvinegra. Paulinho sofreu com lesões e não conseguiu ter sequência como titular no Corinthians até a sua saída, em maio deste ano.