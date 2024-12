Paulinho se despede do futebol com gols e ex-companheiros de Corinthians e Seleção

Paulinho, ex-Corinthians, fez seu jogo de despedida neste sábado (21), no Estádio do Canindén na zona norte de São Paulo. A partida foi disputada entre o Time P8B, formado por ex-companheiros do Timão, e o Time SEL15, com jogadores que atuou quando defendeu a amarelinha. A partida terminou em 8 a 7 para a equipe em homenagem ao Brasil, com direito a dois gols do homenageado do dia.

Os torcedores presentes eram de maioria corintiana que vieram prestigiar, pela última vez, o ídolo alvinegro nos gramados. A Fiel não parou de gritar o nome do meia durante o jogo. Logo nos primeiros minutos da partida, Paulinho entrou na área e bateu forte, e abriu o placar para o Time P8B. Durante o primeiro tempo, o filho mais velho do ex-jogador, Benjamin, entrou em campo e também marcou.

Durante o intervalo, o jogador de 36 anos distribuiu bolas e camisetas para a torcida, que queriam ver o jogador de perto. No segundo tempo, Paulinho ficou no banco e reservou os últimos 45 minutos para assinar as camisetas que os torcedores arremessavam no campo. Seu filho mais novo, Zé Pedro, foi o protagonista da segunda metade e também marcou.

Paulinho, ex-Corinthians, se despede dos gramados neste sábado (21) (Foto: Alexandre Lago/AGIF)

O ex-jogador do defendeu a camisa alvinegra entre 2010 e 2013, foram 219 jogos e quatro títulos, que incluem o Brasileirão em 2011, a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012 e o Paulista em 2013. Estes números dão a Paulinho uma competição conquistada a cada 54 jogos pelo Corinthians, que retornou ao clube em 2022, após uma longa passagem pelo exterior.

Pela Seleção Brasileira, Paulinho atuou em duas Copas do Mundo, em 2014 e 2018. Homem de confiança de Felipão, e posteriormente de Tite, foi fundamental na conquista da Copa das Confederações de 2013, vencida no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Escalações dos times na despedida de Paulinho

Time P8B

Cirulli (goleiro), Michael, João Vitor, Cris, Fabio Santos, Lucas Villarruel, Ivan, Icaro, Paulinho, Denilson e Felipe

Time Seleção

Geison (goleiro), Daniel Thiago Silva, Ricardinho, Lucas Pitton, Amaral, Nando, Otávio, Matuan, Danilinho e Tinho