O Corinthians se prepara para enfrentar o Novorizontino nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Rodrigo Garro participou do aquecimento com o grupo. O argentino realiza uma transição física após se recuperar de uma tendinopatia patelar no joelho direito. O meia não entra em campo desde o dia 27 de março, na final do Paulistão.

Matheuzinho e Memphis foram ao gramado pela primeira vez na semana. Os jogadores fizeram um trabalho com a fisioterapia visando o retorno aos treinos. O lateral se recupera de um edema na coxa, enquanto o holandês trata uma entorse no tornozelo direito. A atividade foi a última antes da transuição física.

A única baixa foi Gustavo Henrique, que se recupera de uma cirurgia de hérnia, e não foi ao gramado. A tendência é que os quatro atletas citados não entrem em campo contra o Novorizontino.

Memphis fez o aquecimento com o grupo (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Timão ganha opções

Contra o Santos, o treinador escalou Félix Torres de forma improvisada na lateral-direita. O equatoriano foi bastante questionado pela Fiel desde que foi expulso no primeiro tempo do duelo contra o Racing, na Neo Química Arena, pela Sul-Americana. O Timão venceu por 1 a 0, mas a desvantagem numérica quase prejudicou a equipe.

Além do equatoriano, o treinador também resgatou atletas que não estavam tendo oportunidades com Ramón Díaz. É o caso do volante Maycon e do zagueiro Cacá, que recuperaram espaço na equipe titular do Corinthians e devem atuar contra o Novorizontino no próximo jogo.

Corinthians x Novorizontino

Na ida, atuando no interior paulista, o Timão venceu o adversário por 1 a 0, com gol de Héctor Hernández, e pode só empatar para avançar de fase.