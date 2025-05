Gerente do Corinthians revela como chegou até Memphis Depay

Desde setembro de 2024 no Corinthians, Memphis Depay caiu rapidamente nas graças do torcedor. Durante participação no podcast 'Boppismo', o Gerente de Comunicação do clube, Tiago Maranhão, detalhou como se deu a contratação do holândes, que estava sem contrato. O camisa 10 é o primeiro holandês na história a jogar pelo Corinthians.

- Como eu posso te contar esse bastidor sobre a contratação do Memphis... Esse time está tentando, está jogando o máximo, joga bem e perde. A gente ia cair, aí alguém lá fala: "Vamos ver quem dá pra gente contratar porque tem um dinheiro da patrocinadora, vamos buscar um nome fora do comum". Aí entraram na internet, viram jogadores disponíveis no mercado, apareceram alguns nomes, entre eles o Memphis. O Memphis cabia naquele time, tem a ver. Não só faz gol, como dá assistência e melhora a galera em volta jogar. Mas como convida ele a jogar aqui? Não tinha o WhatsApp do Memphis. Entraram no Transfermarket e tinha lá um e-mail de um empresário. Era madrugada no Brasil. Nos apresentamos e falamos que gostariamos de conversar sobre a contratação do Memphis. Ele perguntou se era pra valer (...) Conversa vai, conversa bem, começaram a definir questões de contrato, foram profissionais pra caramba (..) O Memphis tem uma equipe enxuta, ele veio no primeiro dia com mais dois advogados. Um pra assinar tudo e o outro pra abrir conta em banco. Levei ele no memorial do Corinthians, contei histórias de ídolos, fez uma imersão (...) - detalhou Tiago Maranhão.

Carreira de Memphis Depay

Com passagens por gigantes clubes da Europa como PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona, Atlético de Madrid e, atualmente, Corinthians, Depay acumulou números expressivos ao longo de sua carreira.

Na seleção da Holanda, Depay atingiu a marca de 100 jogos e 47 gols, tornando-se o segundo maior artilheiro da história da equipe, atrás apenas de Robin van Persie, que possui 50 gols.

Chegada ao Corinthians

Em setembro de 2024, após uma longa negociação, Memphis assinou contrato com o Corinthians até dezembro de 2026, tornando-se o primeiro jogador holandês a vestir a camisa do clube paulista. Pelo alvinegro, o camisa 10 já atuou em 40 partidas, marcou 13 gols e colaborou com 14 assistências.