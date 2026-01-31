Corinthians desembarca em Brasília com festa da Fiel para Supercopa Rei
Timão decide título contra o Flamengo no Mané Garrincha neste domingo (1º)
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians desembarcou em Brasília embalado pelo apoio da Fiel neste sábado (31). A equipe iniciou a concentração no Hotel Windsor, na região sul da capital federal. No domingo (1º), o Timão encara o Flamengo, às 16h, no estádio Mané Garrincha.
Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Supercopa Rei
Onde Assistir
Lance! publica documentário com imagens inéditas da conquista do Corinthians na Copa do Brasil
Futebol Nacional
Torcida do Corinthians é maioria em Brasília antes de final contra o Flamengo; rubro-negros rebatem
Futebol Nacional
Apenas o volante José Martínez, que está na Venezuela para resolver problemas com o passaporte, não viajou com o grupo. O Corinthians terá força máxima para o confronto em Brasília, que pode render o bicampeonato da competição nacional.
A Fiel compareceu em frente ao hotel para apoiar os jogadores. A presença da torcida do Corinthians em Brasília chama a atenção às vésperas da decisão. Estima-se que mais de 100 ônibus de torcidas organizadas estejam a caminho da capital federal.
+ Aposte na decisão da Supercopa Rei!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Preparação
Na manhã deste sábado (31), o Corinthians treinou no CT Dr. Joaquim Grava, na última atividade comandada por Dorival Júnior antes da decisão. Os jogadores fizeram um trabalho tático e exercícios de bolas paradas.
- Temos nos tornado um time bem cascudo quando chegam estes momentos. Tenho certeza que todos darão o melhor, todos farão o que estamos treinando e a expectativa é a melhor possível para entrarmos em campo - disse Hugo Souza ao site oficial do clube.
Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Busca pela taça
O Corinthians garantiu vaga na Supercopa Rei ao conquistar a Copa do Brasil na última temporada. Já o Flamengo chega à decisão como atual campeão do Campeonato Brasileiro.
O confronto reedita a final de 1991, quando o Corinthians venceu a equipe carioca por 1 a 0, no Morumbi, com gol de Neto, e ficou com o título. Desde a retomada da competição no calendário nacional, em 2020, esta será a primeira vez que o clube alvinegro disputa a Supercopa.
Confira imagens da recepção da Fiel
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias