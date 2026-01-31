O Corinthians desembarcou em Brasília embalado pelo apoio da Fiel neste sábado (31). A equipe iniciou a concentração no Hotel Windsor, na região sul da capital federal. No domingo (1º), o Timão encara o Flamengo, às 16h, no estádio Mané Garrincha.

Apenas o volante José Martínez, que está na Venezuela para resolver problemas com o passaporte, não viajou com o grupo. O Corinthians terá força máxima para o confronto em Brasília, que pode render o bicampeonato da competição nacional.

A Fiel compareceu em frente ao hotel para apoiar os jogadores. A presença da torcida do Corinthians em Brasília chama a atenção às vésperas da decisão. Estima-se que mais de 100 ônibus de torcidas organizadas estejam a caminho da capital federal.

Preparação

Na manhã deste sábado (31), o Corinthians treinou no CT Dr. Joaquim Grava, na última atividade comandada por Dorival Júnior antes da decisão. Os jogadores fizeram um trabalho tático e exercícios de bolas paradas.

- Temos nos tornado um time bem cascudo quando chegam estes momentos. Tenho certeza que todos darão o melhor, todos farão o que estamos treinando e a expectativa é a melhor possível para entrarmos em campo - disse Hugo Souza ao site oficial do clube.

Busca pela taça

O Corinthians garantiu vaga na Supercopa Rei ao conquistar a Copa do Brasil na última temporada. Já o Flamengo chega à decisão como atual campeão do Campeonato Brasileiro.

O confronto reedita a final de 1991, quando o Corinthians venceu a equipe carioca por 1 a 0, no Morumbi, com gol de Neto, e ficou com o título. Desde a retomada da competição no calendário nacional, em 2020, esta será a primeira vez que o clube alvinegro disputa a Supercopa.

Confira imagens da recepção da Fiel

Torcida do Corinthians presta apoio ao time antes da final da Supercopa Rei. (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

(Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)