Osmar Stábile foi eleito o presidente do Corinthians até o final de 2026. Nesta segunda-feira (25), os conselheiros se reuniram no Parque São Jorge, sede social dos clubes, e votaram pela permanência do atual mandatário.

Ao todo, foram 264 votos. Stábile confirmou a força política dentro do Conselho e recebeu 199 votos, à frente de Roque Citadini, que somou 50. André Castro terminou em último, com apenas 14 votos.

O órgão também definiu o novo vice-presidente do Conselho Deliberativo. Leonardo Pantaleão foi eleito com 119 votos, contra 75 de Peterson Ruan, e 64 de Rodrigo Bittar.

A eleição ocorreu de forma extraordinária após o impeachment de Augusto Melo, destituído definitivamente em 9 de agosto. O novo vice-presidente assume o cargo após a renúncia de Roberson Medeiros, conhecido como Dunga.

Osmar Stábile segue como presidente do Timão (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)

Conheça Osmar Stábile

Conselheiro vitalício do Corinthians, o atual presidente assumiu o cargo após o Conselho Deliebrativo aprovar seu impeachment, em maio. Stábile foi vice-presidente de Esportes Terrestres durante a gestão de Alberto Dualib, no início dos anos 2000.

Em 2009, se candidatou à presidência do clube, mas foi derrotado por Andrés Sanchez. Em 2023, foi eleito como vice-presidente do Corinthians. Osmar Stábile fez parte da chapa União dos Vitalícios, e se associou a Augusto Melo, mas rompeu posteriormente após o caso "Vai de Bet".

Em sua vida profissional, é empresário e dono da Bend Steel, empresa fundada em 1997, que trabalha no ramo de usinagem, tornearia e solda.

Lista de todos os presidente dos Corinthians