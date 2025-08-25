Osmar Stábile vence eleição e segue como presidente do Corinthians
Osmar Stábile foi eleito o presidente do Corinthians até o final de 2026. Nesta segunda-feira (25), os conselheiros se reuniram no Parque São Jorge, sede social dos clubes, e votaram pela permanência do atual mandatário.
Ao todo, foram 264 votos. Stábile confirmou a força política dentro do Conselho e recebeu 199 votos, à frente de Roque Citadini, que somou 50. André Castro terminou em último, com apenas 14 votos.
O órgão também definiu o novo vice-presidente do Conselho Deliberativo. Leonardo Pantaleão foi eleito com 119 votos, contra 75 de Peterson Ruan, e 64 de Rodrigo Bittar.
A eleição ocorreu de forma extraordinária após o impeachment de Augusto Melo, destituído definitivamente em 9 de agosto. O novo vice-presidente assume o cargo após a renúncia de Roberson Medeiros, conhecido como Dunga.
Conheça Osmar Stábile
Conselheiro vitalício do Corinthians, o atual presidente assumiu o cargo após o Conselho Deliebrativo aprovar seu impeachment, em maio. Stábile foi vice-presidente de Esportes Terrestres durante a gestão de Alberto Dualib, no início dos anos 2000.
Em 2009, se candidatou à presidência do clube, mas foi derrotado por Andrés Sanchez. Em 2023, foi eleito como vice-presidente do Corinthians. Osmar Stábile fez parte da chapa União dos Vitalícios, e se associou a Augusto Melo, mas rompeu posteriormente após o caso "Vai de Bet".
Em sua vida profissional, é empresário e dono da Bend Steel, empresa fundada em 1997, que trabalha no ramo de usinagem, tornearia e solda.
Lista de todos os presidente dos Corinthians
- 1910 – Miguel Battaglia (primeiro presidente do Corinthians)
- 1910–1914 – Alexandre Magnani
- 1914–1915 – Ricardo de Oliveira
- 1915–1916 – João Baptista Maurício
- 1916–1917 – João Martins de Oliveira
- 1918–1920 – Albino Teixeira Pinheiro
- 1920–1925 – Guido Giacominelli
- 1926–1927 – Ernesto Cassano
- 1929–1930 – José Tipaldi
- 1930–1933 – Alfredo Schürig
- 1933–1935 – José Martins Costa Júnior
- 1935–1940 – Manuel Correcher
- 1941–1943 – Manuel Domingos Correia
- 1943–1945 / 1949–1951 / 1955–1957 – Alfredo Ignácio Trindade
- 1959–1961 / 1972–1973 / 1977–1979 / 1987–1989 – Vicente Matheus
- 1961–1969 – Wadih Helu
- 1971–1972 – Miguel Martinez
- 1981–1985 – Waldemar Pires
- 1985–1987 – Roberto Pasqua
- 1991–1993 – Marlene Colla Matheus
- 1993–2007 – Alberto Dualib
- 2007–2011 / 2018–2020 – Andrés Sanchez
- 2012–2015 – Mário Gobbi Filho (campeão mundial com Corinthians)
- 2015–2018 – Roberto de Andrade
- 2021–2023 – Duílio Monteiro Alves
- 2024–2025 – Augusto Melo (sofreu impeachment no Corinthians)
- 2025 -2026 – Osmar Stabile
