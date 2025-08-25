Athletico x Corinthians: CBF define arbitragem para jogo da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem para a partida entre Athletico e Corinthians. O jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil está marcado para quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada.

Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, apita o confronto. O árbitro de 43 anos fará o 17º jogo da temporada, sendo o sexto no torneio mata-mata.

Em 2025, ele já comandou dois jogos do Corinthians na Copa do Brasil: as vitórias por 1 a 0 contra o Novorizontino, em Novo Horizonte, e 1 a 0 diante do Palmeiras, na Neo Química Arena. Wilton Pereira Sampaio não atuou em jogos do Coringão no Brasileirão, assim como não esteve em nenhuma partida do Furacão na temporada.

Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) completam o trio junto com o goiano. No VAR, Rodrigo D Alonso Ferreira (SC) será o responsável.

Jogadores do Corinthians protestam contra Wilton Pereira Sampaio, diante do Palmeiras, pela Copa do Brasil. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Histórico de Athletico x Corinthians na Copa do Brasil

Essa será a quarta vez que Athletico e Corinthians se encontram na Copa do Brasil. Em todas, o Timão eliminou o Furacão.

Os encontros anteriores foram em 1997 e 2001, também nas quartas de final, e a última vez em 2009, nas oitavas de final.