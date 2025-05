Osmar Stábile promove mudanças e avalia retornos de dirigentes ao Corinthians

Augusto Melo foi afastado da presidência do Corinthians na última segunda-feira (26), após a maioria do Conselho Deliberativo aprovar seu impeachment. Com ele se foi toda a diretoria estatutária. Osmar Stábile, novo mandatário interino, começou a fazer mudanças na gestão.

A primeira decisão do novo presidente foi afastar Tiago Maranhão do cargo de superintendente de Comunicação. O jornalista chegou ao clube em setembro de 2024, e desde então, se destacou pelo aumento no engajamento das redes sociais no início deste ano. Em março, mês do título paulista, o Corinthians registrou 1,47 bilhão de impressões por post.

Para o seu lugar foi contratado Vinicius Rodrigues, que foi assessor da CBF entre 2014 e 2023. Antes disso, teve passagem como assessor de imprensa da Federação Paulista de Futebol (FPF). O profissional ganhou notoriedade na Copa do Mundo de 2022, quando retirou um gato da bancada na qual os jogadores concediam entrevistas e foi bastante criticado nas redes sociais.

Presidente falou sobre planejamento para nova diretoria (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Retorno

Osmar Stábile estuda contar com antigos membros da gestão de Augusto Melo, destituídos pelo ex-presidente, para fazer parte da nova diretoria. Um deles é o ex-superintendente de Marketing Vinicius Manfredi, que deixou o Corinthians em abril, após a chegada de Edgard Soares.

— Vinicius Manfredi foi convidado por mim para conversar. Não tem nada definido. Assim que ele chegar, vamos conversar. Se ele se encaixar, perfeitamente. Quero saber se a filosofia é essa, se interessa. O Corinthians mudou na questão de gestão. Não vamos aceitar pessoas que entram por entrar. Liguei para o Vini. Se ele encaixar, vamos trazê-lo — disse o presidente interino em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (27).

Outro nome ventilado pela atual gestão é Leonardo Pantaleão, que foi diretor jurídico da gestão de Augusto Melo até setembro de 2024, deve retornar ao cargo estatutário com Osmar Stábile. O advogado se colocou à disposição do dirigente.

A ideia de Osmar Stábile é anunciar a nova diretoria estatutária até o início da próxima semana.

— Diretoria acaba caindo, temos que organizar. Tivemos algumas reuniões para saber quem poderia e quem poderíamos trazer pessoas. Ainda é cedo para falar sobre isso, mas em breve marco uma outra reunião para informar quais são os diretores de cada área — finalizou o presidente.