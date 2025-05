Benja enumera erros de Dorival e dispara: ‘Pior fase da história do Corinthians’

O apresentador Benjamin Back se revoltou após a eliminação do Corinthians na Sul-Americana, nesta terça-feira (28). A equipe de Dorival Jr perdeu por 1 a 0 para o Huracán e deu adeus à competição. Em vídeo publicado nas redes sociais, Benja criticou as escolhas do técnico e classificou o momento do clube como o "pior da história".

- O Corinthians vive a pior fase da sua história. Fora de campo é uma atrocidade o que vem acontecendo. E dentro de campo, o Corinthians proporcionou nesta noite uma das maiores humilhações da sua história. Ser eliminado de uma Sul-Americana, na primeira fase, perdendo para um time que entrou em campo com a equipe reserva… Não tem o que falar - começou Benja.

- Depay morto em campo. Dorival Jr insistindo com Félix Torres na lateral-direita, Cacá na zaga, Bidon de meia… Gente, olha o que virou o Corinthians. E acabou, porque o único título que o Corinthians tinha chance de ganhar era a Sul-Americana. Com esse time e do jeito que está fora de campo, acabou o ano. Agora é brigar para não ter coisa pior - completou.

Como foi Huracán x Corinthians?

A primeira etapa foi muito brigada, com poucas chances de gol. O Timão ficou mais com a bola, mas com muitos passes na entrada da área e pouca efetividade. Os donos da casa, por sua vez, apostavam em erros do Corinthians para criar oportunidades.

A primeira finalização da partida aconteceu somente aos 31 minutos. Após cruzamento, Sequeira dominou na pequena área, girou sobre André Ramalho, chutou e Hugo Souza fez boa defesa para salvar o Corinthians.

Precisando vencer, o Timão abusou das bolas cruzadas na área. A estratégia quase surtiu efeito aos 36 minutos. Angileri lançou, a zaga do Huracán desviou, José Martínez finalizou na sobra e a bola passou por cima do travessão. O primeiro tempo terminou empatado.

O Timão vacilou no começo da segunda etapa. Logo no primeiro minuto, Ojeda cruzou na segunda trave e Watson finalizou de primeira para abrir o placar. Dorival Júnior promoveu a entrada de Garro em campo, seu retorno após dois meses fora dos gramados.

O Huracán passou a ter mais posse de bola e o Corinthians não conseguiu esboçar reação. Os donos da casa ficaram perto de ampliar o placar com Sequeira, aos 13 minutos, mas o atacante finalizou para fora. No lance seguinte, Cabral também teve uma boa chance, mas a bola passou por cima do travessão.

A melhor chance do Timão foi na primeira finalização de Garro na partida. O argentino tentou surpreender em cobrança de falta próxima à linha de fundo e obrigou Meza a fazer boa defesa para salvar o Huracán.

O camisa 8 foi o melhor jogador do Corinthians na partida. Aos 36 minutos, Garro fez boa jogada na área, sofreu um puxão na grande área e os jogadores do Timão pediram pênalti. Aos 40 minutos, Angileri cruzou, a bola bateu na mão de Moya e o árbitro marcou a penalidade. Na revisão, Gery Vargas mudou a decisão. A partida terminou com a vitória do Huracán.