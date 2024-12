Sorteio da Pré-Libertadores tem data; veja o caminho do Corinthians

O sorteio dos jogos da Fase Preliminar da Libertadores será no próximo dia 19 de dezembro, ao meio-dia (de Brasília), em Luque (Paraguai). A Conmebol oficializou o calendário oficial da próxima edição e distribuiu o cronograma a todas as federações nacionais que disputam o torneio. Com isso, o Corinthians sabe qual será o caminho rumo à 'glória eterna' em 2025 e conhecerá os primeiros adversários antes do Natal.

continua após a publicidade

➡️Yuri Alberto confirma permanência no Corinthians durante premiação

O Timão terminou o Campeonato Brasileiro na sétima colocação, portanto, vai disputar a "Pré-Libertadores", chamada de Fase Preliminar da Libertadores pela Conmebol e que dará quatro vagas para a fase de grupos da competição. São três fases eliminatórias de ida e volta até a conquista da vaga, sendo que Corinthians e Bahia entrarão diretamente na Fase Preliminar 2.

Com isso, o Timão e o Tricolor baiano precisarão vencer dois confrontos diferentes para avançar à Fase de Grupos da Libertadores.

O Corinthians sonha com a conquista da Libertadores em 2025 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

As datas

O sorteio para a definição dos confrontos das fases preliminares acontecerá antes do Natal, no dia 19 de dezembro, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. As partidas do primeiro duelo decisivo do Corinthians e também do Bahia na Fase Preliminar 2 estão marcadas para as datas-base de 19 e 26 de fevereiro.

continua após a publicidade

Caso passe de fase, o Corinthians terá uma última série decisiva nas datas-base de 5 e 12 de março. Serão 16 times que disputarão oito vagas para a Fase Preliminar 3.

A Fase de Grupos da Libertadores vai acontecer entre abril e maio. Já os confrontos da fase de mata-mata eliminatória de oitavas de final, quartas de final e semifinais estão marcados entre agosto e outubro. A Final Única será no dia 29 de novembro, um sábado.

continua após a publicidade

A decisão será disputada em jogo único, prática que a Conmebol inaugurou em 2019. A decisão ainda não tem palco definido, mas deve acontecer em Brasília ou Montevidéu, no Uruguai, as duas cidades que se candidataram até o momento, segundo informou, semana passada, o presidente da Conmebol, o paraguaio Alejandro Domínguez.

A Pré-Libertadores

Fase Preliminar 1: semanas de 5 de fevereiro (ida) e de 12 de fevereiro (volta); Fase Preliminar 2: semanas de 19 de fevereiro (ida) e de 26 de fevereiro (volta) - com a entrada dos times de Brasil (Corinthians e Bahia) e Argentina; Fase Preliminar 3: semanas de 5 de março (ida) e 12 de março (volta)

Os clubes classificados para a Fase Preliminar 1 da Libertadores se enfrentam para avançar à próxima fase. O Corinthians, garantido na 2ª fase, pode enfrentar um vencedor da fase inicial ou até mesmo um adversário já classificado para o mesmo estágio do torneio.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Fase Preliminar 1 da Libertadores

El Nacional - (Equador) Nacional - (Paraguai) Alianza Lima - (Peru) Defensor - (Uruguai) Monagas - (Venezuela) A definir - (Bolívia)

Fase Preliminar 2 da Libertadores