Hugo Souza, do Corinthians, vê tratamento diferente a goleiros negros no Brasil

Titular e xodó da torcida do Corinthians, o goleiro Hugo Souza comentou sobre o racismo que vê contra os negros no futebol, em especial na sua posição. Em entrevista ao "sportv", o arqueiro aproveitou para falar de goleiros negros na Seleção Brasileira, em especial Barbosa, marcado na Copa de 1950 pela derrota para o Uruguai na final.

Hugo Souza também foi questionado sobre a possibilidade de ser convocado no ciclo para a Copa do Mundo de 2026.

- Eu sou um pouquinho ambicioso. Há seis meses eu estava sem clube... O futebol é muito rápido, e o Corinthians é um clube que me proporciona. Mantendo um bom trabalho, quem sabe buscar uma vaguinha na Copa. Mas a gente está muito bem servido de goleiro - disse Hugo Souza, que completou:

- Eu acho que ainda pesa. E assim, falando, por exemplo, de mim. Uma falha minha vai ser muito mais passada para a frente do que de outro goleiro branco. Se eu falhar, meu vídeo vai rolar três dias, de um goleiro branco não, vai ser esquecido. O John, do Botafogo, foi premiado, eu também, a gente tem se provado e essa palhaçada tem que acabar.

A contratação de Hugo Souza

O jogador de 25 anos chegou ao Corinthians no meio de julho, vindo do Chaves, de Portugal, que havia sido rebaixado no campeonato local. Emprestado pelo Flamengo, Hugo Souza disputou 31 jogos pelo Timão nesta temporada. Nestes cinco meses, o goleiro caiu nas graças do Fiel por boas atuações e pela postura dentro de campo.

No fim de novembro, o Corinthians efetuou a compra de 60% dos direitos federativos do jogador junto ao Flamengo. O Timão gastou 800 mil euros (R$ 4,9 milhões) à vista pela contratação de Hugo Souza, que terá vínculo com o clube alvinegro pelos próximos quatro anos.

