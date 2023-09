Isso porque Veloz informou a diretoria corintiana que Tite só aceitaria assumir um clube no Brasil que estivesse sem treinador. No caso do Flamengo, que tinha conversas avançadas para contratar o treinador, a direção da equipe rubro-negra já havia deixado clara a intenção de demitir Jorge Sampaoli e que só não havia feito isso ainda por questões burocráticas. Tanto que aguardava o desligamento do argentino para evoluir na negociação.