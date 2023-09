O Corinthians está ciente da movimentação avançada do Flamengo para contar com Tite, mas usa a demissão de Luxemburgo como trunfo na negociação para repatriá-lo. Isso porque, a equipe paulista tem o cargo vago e liberdade total para conversar com o estafe do técnico, enquanto o Rubro-Negro ainda mantém Jorge Sampaoli em sua comissão. A cúpula alvinegra também 'joga' com o lado afetivo e histórico da relação entre as partes para adquirir vantagem em relação ao concorrente.