Operação Memphis: Corinthians trabalha para ter força máxima no Paulistão

Com a missão de encerrar o jejum de títulos que perdura desde 2019, o Corinthians trabalha nos bastidores para ter Memphis Depay e os demais convocados nesta Data Fifa em condições para a partida contra o Palmeiras, pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

+ Atacante ex-Corinthians diz ser difícil jogar no clube e dispara contra Ramón: ‘Não tinha relação boa’

Titular nas duas partidas da Holanda, Memphis não participou do treinamento com o elenco no CT Joaquim Grava e realizará programação especial com o departamento médico alvinegro para estar 100% para o clássico.

Apesar de ter atuado por 185 minutos pela seleção, ele terá vantagem na recuperação em relação aos demais convocados, que ainda entram em campo nesta noite pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Camisa 10 do Corinthian, Memphis Depay foi titular nas duas partidas da Holanda nesta Data Fifa (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Rivais na Data Fifa e programação especial

Parceiros no Corinthians, os meio-campistas José Martínez e André Carrillo devem ser titulares no duelo entre Venezuela e Peru, marcado para as 21h (de Brasília). Para contar com a dupla o quanto antes, o Timão fretou um voo e enviou um fisioterapeuta a Maturín, cidade da partida, para agilizar o processo de recuperação dos atletas.

Félix Torres, que enfrenta o Chile em Santiago, é aguardado no Brasil na manhã de quarta-feira (26) e deve participar da última atividade de preparação da equipe para a final. Romero, por sua vez, retornará em um voo com o rival Richard Ríos após o jogo entre Paraguai e Colômbia, em Barranquilla.

continua após a publicidade

O quinteto deve estar à disposição da comissão técnica para o último treinamento da equipe antes da decisão. A participação nas atividades com bola, por sua vez, será definida individualmente após as partidas desta noite de acordo com a minutagem em campo de cada atleta.