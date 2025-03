Retrospecto em Itaquera é trunfo do Corinthians para decisão; veja os números

A Neo Química Arena será arma do Corinthians para conquistar o título do Campeonato Paulista. Na quinta-feira (27), Timão e Palmeiras se enfrentam às 21h35 (de Brasília), em Itaquera, no jogo de volta da decisão do torneio estadual.

Com a vantagem do empate, o Corinthians conta com um bom retrospecto em jogos eliminatórios na Neo Química Arena. Desde sua inauguração, em 2014, o estádio recebeu 44 partidas de mata-mata do clube alvinegro, com 32 resultados positivos..

O último título do Corinthians foi na Neo Química Arena. Em 2019, o Timão venceu o São Paulo por 2 a 1, com um gol no último minuto de Vagner Love, e conquistou o Paulistão daquele ano. Desde então são seis anos sem um troféu.

Confrontos em mata-mata decididos na Neo Química Arena:

44 jogos

32 classificações ou título do Corinthians

12 eliminações do Corinthians

Clima hostil

A diretoria do Corinthians estuda ações para o confronto contra o Palmeiras. A ideia é criar ações de marketing antes da partida, assim como foi no último aniversário do clube, quando o Timão bateu o Flamengo por 2 a 1.

Na ocasião, os torcedores fizeram um mosaico no setor leste do estádio, e o clima foi de forte apoio da Fiel. As ações devem ser replicadas no confronto com o Palmeiras. Talles Magno, atacante do Corinthians, valorizou a atmosfera da Neo Química Arena, que receberá apenas torcedores do Timão.

— Com esse calor da torcida e com essa atmosfera diferente estamos bem-preparados e ligados. Qualquer bobeira do adversário, estamos prontos e perto de gol. Os meias olhando os espaços em campo com muito mais visão. Eu acho que é muito importante ir com essa confiança, sabendo que em casa somos muito fortes — disse o atacante em entrevista à "Corinthians TV".

Olho na decisão

Na quinta-feira (27), o Corinthians encara o Palmeiras no jogo de volta da final do Campeonato Paulista. A partida será na Neo Química Arena e terá somente a presença da Fiel por determinação do Ministério Público de São Paulo, que desde 2016 permite somente torcida mandante em clássicos na capital.