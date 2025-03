O Corinthians enfrenta uma ação judicial movida pelo meio-campista Éderson, atualmente na Atalanta, e pelo agente André Cury, da Link Assessoria Esportiva e Propaganda Ltda. Eles exigem do clube o pagamento de cerca de R$ 3,7 milhões, referente a uma parcela não repassada da venda do jogador à Salernitana em 2021. A ESPN divulgou a informação após ter acesso aos documentos do processo.

De acordo com os advogados de Éderson, havia um acordo que garantia ao jogador 30% do valor de uma futura transferência. Afirma-se que o Corinthians não depositou os valores da venda de Éderson à Salernitana, que ocorreu em janeiro de 2021 por 6,5 milhões de euros. Assim, o processo acusa enriquecimento ilícito e apropriação indébita por parte do clube, que deveria ter repassado R$ 3,1 milhões ao jogador.

O processo detalha tentativas de comunicação com o Corinthians, incluindo trocas de e-mails com Roberto Gaviolli, então diretor financeiro, sobre a conta para o depósito. Após a falta de resposta e pagamento, Éderson e Cury recorreram à Justiça.

