Inclusive, o período de jejum vascaíno iniciou justamente em uma época de forte rivalidade com o Timão. Em 2011, por exemplo, as equipes brigaram ponto a ponto pelo título nacional. No fim, os paulistas foram campeões na última rodada, com dois pontos de vantagem (71 a 69). Mesmo assim, naquele ano não houve vitória do Cruzmaltino, que perdeu para o Alvinegro no primeiro turno por 2 a 1, no Pacaembu, e empatou em 2 a 2 no segundo turno, em São Januário. No jogo realizado no Rio de Janeiro, inclusive, um dos gols dos cariocas foi marcado pelo lateral Fagner, que hoje é ídolo corintiano.