A direção corintiana aguarda a apresentação de garantias financeiras por parte do Ceará para formalizar o negócio. Essa situação foi uma forma que as duas equipes encontraram para resolver problemas que as incomodavam. Do lado corintiano, o repasse da dívida e do jogador que não encaixou no clube. Já para os cearenses, significa o investimento de um jogador desejado desde o início do ano e que ficaria mais do que o prazo do empréstimo, que duraria até o fim da temporada. O time cearense sabe que não terá Erick a partir de janeiro, já que o jogador, que tem contrato até dezembro, tem pré-contrato assinado com o São Paulo. Barletta, então, viria para suprir essa ausência.