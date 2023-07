Mesmo o Timão vivendo uma sequência de seis jogos sem perder, a situação da equipe no Brasileirão é ainda delicada. A equipe é a 15ª colocada no Brasileiro estando somente a dois pontos da zona do rebaixamento, que é aberta pelo Bahia. Porém, a situação do Vasco é ainda mais delicada. Com somente duas vitórias no campeonato, o clube carioca é o lanterna.