Novo técnico do Corinthians terá como missão corrigir fragilidade defensiva da equipe

O Corinthians ainda busca um nome para assumir oficialmente o comando técnico da equipe principal, mas o novo treinador terá de resolver rapidamente um problema que tem atrapalhado a evolução alvinegra.

A expectativa é que o clube avance nas negociações com um treinador experiente, que seja capaz de blindar o elenco dos problemas externos, em especial os enfrentados pelo presidente Augusto Melo, e, sobretudo, resolver a vulnerabilidade que tem custado caro ao Timão em 2025.

Em 2025, o Corinthians figura entre as defesas mais vazadas entre as equipes que disputam o Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Timão já sofreu 29 gols em 27 partidas, média de 1,1 gol por jogo, e foi vazado em 19 desses confrontos.

Esse desempenho defensivo coloca o Timão atrás apenas do Mirassol, clube que participa da Série A pela primeira vez na história, e que sofreu 30 gols em 18 jogos, com média de 1,7. Na sequência do ranking das defesas mais vazadas da Série A aparecem o Sport, com 27 gols em 27 jogos, o Grêmio, que levou 24 gols em 21 partidas, e o Botafogo, com 23 gols sofridos em 20 compromissos.

No Brasileirão deste ano, o Corinthians sofreu seis gols em cinco jogos e só não foi vazado pelo Vasco, quando venceu o time carioca por 3 a 0.

A instabilidade no setor foi um dos pontos mais frágeis da passagem do técnico Ramón Díaz, que deixou o cargo na semana passada após derrotas consecutivas por 2 a 0 para Palmeiras, na Arena Barueri, e Fluminense, em plena Neo Química Arena. O treinador argentino jamais conseguiu consolidar uma formação sólida na defesa. A falta de reforços específicos para o setor e as alterações frequentes entre formações com dois ou três zagueiros comprometeram a consistência do sistema.

Um dos episódios mais emblemáticos da fragilidade defensiva alvinegra ocorreu na partida de ida da terceira fase prévia da Libertadores, quando, utilizando três zagueiros, o Corinthians foi derrotado por 3 a 0 pelo Barcelona de Guayaquil, no Equador, resultado que selou a eliminação precoce da equipe na competição continental.

No último sábado, mesmo jogando contra o lanterna do campeonato, o Corinthians passou sufoco e foi vazado pelo Sport, o que obrigou a equipe paulista a virar o placar.

Enquanto o novo comandante não é definido, o interino Orlando Ribeiro, atual técnico da equipe sub-20, deve continuar à frente do time. Ele deverá ser o responsável por comandar o Corinthians no jogo da próxima quinta-feira, contra o Racing, do Uruguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.