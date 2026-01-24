Sob pressão no Paulistão, Dorival avalia rodízio e mudanças no Corinthians

O Corinthians encara o Velo Clube neste domingo (25), às 20h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A equipe ocupa a sétima colocação na tabela da competição, mas não vence há três rodadas do torneio.

O Timão sofreu com a "maratona" contra equipes da Série A. Nas últimas três partidas empatou por 1 a 1 com São Paulo e Santos e foi derrotado por 3 a 0 pelo Red Bull Bragantino. Apesar das dificuldades na competição, Dorival Júnior não garante ter o time completo contra o Velo Clube.

Corinthians deve ter mudanças na equipe para o duelo com o Velo Clube (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

- É muito cedo para tomarmos uma decisão dessa, teremos partidas no meio disso. Não temos um elenco farto. Estamos buscando recuperar os jogadores, o desgaste é muito grande. Saímos de um jogo difícil, vamos chegar 3h da manhã em São Paulo, e dois dias e meio depois voltamos a campo. É impossível termos todos em condições. Fizemos um trabalho para termos uma equipe mais próxima do ideal nos dois clássicos. Agora não sei, vamos pensar como vamos fazer para o próximo jogo - disse o treinador em entrevista após o empate com o Santos.

Possível reforço no Corinthians

Dorival Júnior pode contar com Pedro Milans para a partida. Inscrito no Paulistão, o uruguaio será apresentado na manhã deste sábado (24) e pode ser novidade contra o Velo Clube. Além disso, Gabriel Paulista pode retornar ao time titular. Contratado para a temporada, o defensor iniciou jogando na derrota para o Red Bull Bragantino.