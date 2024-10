Hugo Souza: Corinthians ‘está vivo e deu aula de resiliência’

Hugo Souza goleiro do Corinthians durante partida contra o Flamengo pela Copa Do Brasil 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 00:16 • São Paulo (SP)

Destaque do Corinthians na derrota para o Flamengo por 1 a 0, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (2), o goleiro Hugo Souza falou sobre o resultado na saída do gramado do Maracanã. Para o atleta alvinegro, o "fator casa" pode ser decisivo para o Timão reverter o placar. Ele também elogiou a atitude de seus colegas.

- A gente tá vivo, muito vivo, principalmente porque a gente decide em casa. Nosso time é muito forte em casa. Demos uma aula de resiliência hoje. A equipe do Flamengo é muito qualificada, a gente sabia, ainda mais jogando em casa. Sabíamos que iríamos sofrer um pouco, mas a gente foi resiliente. Eu pude ajudar a equipe também com algumas defesas, mas eu estou ali pra isso. Agora vamos levar essa decisão aí pra casa, e, se Deus quiser sair com a classificação, porque em casa a gente é muito forte - afirmou Hugo.

Revelado pelo Flamengo, o goleiro corintiano foi o principal responsável por barrar o ataque carioca e evitar que o Corinthians sofresse mais gols durante a partida.

Hugo trabalhou desde o início do jogo. Aos três minutos, por exemplo, Arrascaeta acertou um belo chute de primeira e o goleiro se esticou todo para fazer a defesa. Ele ainda brilhou em outros lances como quando defendeu uma finalização de letra de Gabigol, em uma cabeçada de Léo Ortiz e em uma finalização de Gerson cara a cara.

O jogo de volta será no domingo (20), na Neo Química Arena, às 16h. O Timão precisará fazer pelo menos um gol para levar a decisão para os pênaltis.