Augusto Melo dispara contra ex-aliado no Corinthians: ‘Judas’

O clima político do Corinthians segue quente nos bastidores. Armando Mendonça, atual primeiro vice-presidente, usou as suas redes sociais para criticar Augusto Melo, ex-presidente do clube, afastado por impeachment, que respondeu em seguida.

Tudo começo quando o repórter Pedro Ramiro divulgou imagens onde Augusto Melo estava posado ao lado de Toninho Duettos e Sandro Ribeiro, apontados pela Polícia Civil como os verdadeiros intermediários no patrocínio da Vai de Bet com o Corinthians, os mesmos que ex-dirigente afirmava não conhecer.

Armando Mendonça republicou a postagem em suas redes sociais. Na descrição, disparou contra Augusto Melo, onde comparou o ex-dirigente ao personagem infantil Pinóquio, que popularmente se tornou sinônimo de 'mentiroso'.

— O Pinóquio criado por Geppetto, na história de Collodi, tinha como moral a importância da honestidade, obediência e responsabilidade para se tornar um ser humano de verdade. Já o Pinóquio do PSJ virou um verdadeiro personagem cuja maior “qualidade” é o tamanho do seu nariz, por ter enganado a todos com abundância e se tornado o primeiro presidente da nossa história a ser indiciado por associação criminosa com seus amigos, para lavar dinheiro proveniente do furto cometido contra o SCCP. Que esse homem de madeira seja definitivamente expulso do nosso amado clube e nunca mais tente administrá-lo. Espero que os sócios façam história contra esse nocivo personagem: Augusto Melo — escreveu o ex-vice-presidente nas redes sociais.

Armando Mendonça disparou contra Augusto Melo (Foto: Arquivo Pessoal)

Reposta do ex-presidente

Armando Mendonça apoiou Augusto Melo nas eleições de 2023, e foi seu segundo vice-presidente. Em junho, em meio às denúncias do caso 'Vai de Bet'. Em suas redes sociais, o ex-dirigente disparou contra o antigo aliado.

Na publicação, Augusto Melo usou a imagem de 'Judas', conhecido na religião e no imaginário público como sinônimo de traição.

Publicação de Augusto Melo

"Sentou à mesa.

Bebeu, sorriu, e fingiu lealdade.

No final, traiu.

Um Judas moderno, de paletó e vaidade.

E agora, se faz de desentendido, como se o erro fosse coletivo.

Fica o alerta:

Judas é conhecido, não um estranho.

Quem está ao lado dele hoje,

será o próximo a sentir o corte da traição.

Vice-presidente tem que ser… vice.

Não estrela, não dono, não articulador solitário.

Sua expulsão será inevitável.

O PSJ não é palco para vaidade e sim sagrado para o trabalho honesto e coletivo"

Definição

O Conselho Deliberativo (CD) afastou Augusto Melo no dia 26 de maio. A maioria do órgão votou pelo afastamento do ex-dirigente, em pedido que avalia irregularidades na condução do contrato da Vai de Bet com o Corinthians.

O próximo passo será no dia 9 de agosto, quando os associados do clube social vão votar para ratificar, ou não, o afastamento de Augusto Melo. Em caso de aprovação, uma nova votação indireta, no Conselho Deliberativo (CD), irá definir o novo dirigente.