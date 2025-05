Comissão de Ética do Corinthians protocola pedido para afastar de Romeu Tuma Jr.

A Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo do Corinthians protocolou na tarde desta sexta-feira (30) um pedido para afastar o presidente do conselho, Romeu Tuma Jr, do seu cargo. O anúncio foi feito por meio de um ofício emitido por Mário Mello Junior. O principal motivo destacado na ação são falas do conselheiro que, segundo a comissão, prejudicam a imagem do clube perante torcedores, imprensa, patrocinadores e parceiros.

O pedido é baseado em uma reunião entre integrantes do órgão no dia 9 de abril, que após votação, decidiram pelo afastamento de Romeu Tuma Jr. As denúncias foram feitas por Roberto William Miguel, o Libanês, conselheiro aliado de Augusto Melo. Defensores de Romeu Tuma Jr. defendem que a comissão não tem o poder de aastá-lo.

O pedido para a saída de Tuma acontece pouco depois do afastamento do agora ex-presidente do clube, Augusto Mello, que deixou o cargo nesta semana para que Omar Stabile assumisse o posto interinamente. No documento protocolado, a Comissão de Ética destaca que o comportamento de Tuma como papel de presidente do conselho foi pautado em "acusações sem a devida comprovação, com receios de riscos jurídicos e danos à imagem institucional", destaca o trecho da ata da reunião que decidiu pelo pedido de afastamento.

- Nos termos da decisão por mim proferida e objeto da ata anexada, requeiro cumprimento da decisão de suspensão do atual Presidente do Conselho Deliberativo. Serve o presente como ofício a ser direcionado à Secretaria do clube e para a Secretaria do Conselho Deliberativo para as providências necessárias - diz a decisão, assinada por Mario Mello.

Na votação para o afastamento de Tuma, o placar foi de três a um entre os integrantes da Comissão de Ética. Além de Mario Mello, votaram a favor do afastamento Ronaldo Fernandez Tomé e Paulo Juricic. O conselheiro Rodrigo Vicente Bittar votou contra o pedido de saída de Tuma.

A ata ta reunião destaca que, com base no estatuto do Corinthians, Tuma está suspenso de forma preventiva, o que significa que haverá uma nova votação do Conselho Deliberativo para a sua destituição do quadro de conselheiro e associativo do Corinthians.