Conselho do Corinthians marca data para sócios votarem impeachment de Augusto Melo

Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians (CD), definiu a data da assembleia-geral dos associados, que irá ratificar, ou não, o afastamento de Augusto Melo da presidência do clube alvinegro. A votação será no dia 9 de agosto, no Parque São Jorge.

Na última segunda-feira (26), o Conselho Deliberativo do Corinthians (CD) aprovou, por 176 votos a favor contra 57, o afastamento de Augusto Melo da presidência. O último rito para concretizar o impeachment é o pleito entre os associados do clube. Tuma tinha até cinco dias para definir.

A data para realização da votação era fruto de desentendimentos entre apoiadores e opositores de Augusto Melo. Aliados do ex-presidente defendem que o estatuto prevê a realização em até 60 dias, enquanto adversários defendem que não uma regra explícita no documento. A assembleia irá ocorrer 75 dias depois do pleito no Conselho Deliberativo.

Poderão votar associados com mais de cinco anos de vínculo, maiores de 18 anos, titulares do plano e com as mensalidades em dia.

Augusto Melo deixou a presidência do Corinthians após aprovação de impeachment (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Última esperança de Augusto Melo

O pedido de impeachment aprovado pelo Conselho Deliberativo analisa irregularidades no contrato de patrocínio do clube com a casa de apostas Vai de Bet, que durou entre janeiro e junho do ano passado. Em meio a acusações de transferências de valores do contrato para empresas 'laranjas', Augusto Melo foi indiciado pela Polícia Civil por associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado.

Anteriormente, a assembleia sempre foi vista como uma oportunidade de Augusto Melo evitar o impeachment, pois era popular entre os sócios. O indiciamento e a falta de apoio da torcida organizada Gaviões da Fiel, que passou a defender sua renúncia, o enfraqueceram com a base. Mesmo assim, aliados de Augusto Melo trabalham para reverter os danos à imagem do ex-presidente.