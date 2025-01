Neo Química Arena vira opção para votação de impeachment no Corinthians

O Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians avalia outras opções de locais para a remarcação da votação do impeachment de Augusto Melo. Nesta segunda-feira (20), o órgão se reuniu no Parque São Jorge, sede social do clube, para o pleito, que acabou suspenso. A sessão ficou marcada por intimidações de torcedores a conselheiros.

Marcada para as 18h (de Brasília), a sessão foi interrompida diversas vezes e acabou sendo suspensa por volta das 23h. Um rumor de que a segurança da Polícia Militar deixaria o local assustou os conselheiros, que começaram a deixar o Parque São Jorge. Diante da situação, Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho, decidiu suspender a sessão.

Mediante ao problema, Romeu Tuma Jr. estuda levar a votação do impeachment de Augusto Melo para a Neo Química Arena. O presidente do Conselho entende que o estádio poderia ser uma forma de garantir a segurança dos presentes.

Conselho avalia fazer votação do impeachment em Itaquera (Foto: Bruno Granja)

Brigas no Parque São Jorge

Após a decisão de suspender a votação, a sede social do Corinthians se tornou um barril de pólvora. Marcelinho Mariano, envolvido no caso Vai de Bet, e Sérgio Janikian foram agredidos na saída do Parque São Jorge. Augusto Melo precisou ser escoltado por seguranças, enquanto Romeu Tuma Jr. foi diversas vezes ameaçado por pessoas presentes no local.

Nova data

Romeu Tuma Jr. será o responsável por marcar uma nova data de votação. A ideia de opositores de Augusto Melo é esperar o final do inquérito, evolvendo irregularidades no patrocínio da Vai de Bet com o Corinthians, que durou de janeiro a junho, e é investigado por lavagem de dinheiro pela Polícia Civil e Ministério Público.

A tendência é que o delegado que cuida do caso, Tiago Correia, finalize o inquérito até março. Opositores de Augusto Melo acreditam que a investigação pode evidenciar irregularidades no acordo e fortalecer uma narrativa pró-imprachment.