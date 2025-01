Conselho do Corinthians quer inquérito concluído antes de votar impeachment

O Conselho do Corinthians (CD) quer esperar o fim do inquérito da Polícia Civil sobre o caso 'Vai de Bet' para remarcar uma nova data para a votação do impeachment de Augusto Melo. Após adiamento do pleito nesta segunda-feira (20), a ideia era remarcar para o dia 27, mas ainda no fim da noite, houve uma mudança de planos.

Em pleito no Parque São Jorge, conselheiros chegaram a aprovar a admissibilidade do rito, que aprovaria a votação do impeachment, mas a votação foi adiada baseada no artigo 85 do estatuto do clube:

"O CD poderá manter-se em sessão permanente, por motivo de relevância para os interesses do Corinthians desde que a metade mais um de seus componentes presentes o aprove"

A votação da admissibilidade se estendeu por quase cinco horas, levando muitos conselheiros, especialmente os vitalícios, a considerarem abandonar a sessão. Além disso, rumores sobre a falta de policiamento e a baixa segurança afastaram os votantes, levando Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo (CD), a determinar a suspensão do pleito.

Um consenso entre membros do Conselho e advogados de Augusto Melo determinou que a votação não poderia acontecer nesta semana, mas a data da reunião foi postergada para além do dia 27, como uma estratégia.

Conselho do Corinthians votará o impeachment de Augusto Melo (Foto: Jose Manoel Idalgo/Corinthians)

Inquérito 'Vai de Bet'

Supostas irregularidades e lavagem de dinheiro na parceria entre Corinthians e 'Vai de Bet' estão sendo investigadas pela Polícia Civil e o Ministério Público. A suspeita gira em torno de dois depósitos do clube a empresa "Rede Social Media LTDA", do empresário Alex Cassundé, escolhido para ser intermediadora do acordo.

Em reportagem exibida no 'Fantástico', da Globo, o delegado responsável pelo caso, Tiago Correia, afirmou que o dinheiro repassado foi destinado a três empresas de fachada registradas em nome de 'laranjas'. Interlocutores da oposição acreditam que a conclusão do inquérito possa apontar irregularidades de dirigentes do Corinthians, o que, por sua vez, poderia influenciar a opinião pública da torcida favorável a Augusto Melo.

Vale lembrar que o presidente não foi chamado para depor. Os apoiadores de Augusto Melo defendem que qualquer decisão do Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians envolvendo o caso deve aguardar as definições da Justiça, enfatizando o princípio da presunção de inocência.

Local de votação

Quando a votação for remarcada, restarão duas etapas antes da votação: a fala de Roberson Medeiros, da Comissão de Ética do clube, e uma defesa de Augusto Melo, que poderá discursar por até meia hora. As duas últimas tentativas para a realização do pleito foram marcadas por protestos, e o Conselho do Corinthians não descarta levar a sessão para a Neo Química Arena.