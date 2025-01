Sormani ofende jogador do Corinthians, que rebate: ‘Quero ver falar pessoalmente’

O jornalista Fábio Sormani chamou atenção ao dar uma forte declaração sobre um jogador do Corinthians em programa da "Placar". Durante a atração, o comentarista classificou Cacá como "P** no c*", em alusão ao xingamento do zagueiro à imprensa, no ano passado. Após a repercussão do comentário de Sormani, o atleta respondeu.

- É o Cacá "P** no c*". Ele fala isso da gente, por que eu não posso falar dele? Respeite para ser respeitado, se você não respeita, eu não vou te respeitar. É o que eu falo sempre, eu gosto de quem gosta de mim, se não gosta de mim, eu não gosto. Se não respeita, vai ser tratado do mesmo jeito que trata a gente. Ele chama a gente de "p** no c*", eu vou chamar ele de "p** no c*". Então, hoje, o zagueiro Cacá, do Corinthians, vai ser chamado por mim sempre como Cacá "p** no c*" - disparou Sormani.

- Quero ver falar isso quando me ver pessoalmente em algum lugar de São Paulo - rebateu Cacá, em uma publicação sobre a declaração de Sormani nas redes sociais.

A declaração de Sormani ocorreu após a vitória do Corinthians sobre o Velo Clube no Paulistão, por 2 a 1, em que Cacá foi titular.

Xingamento de Cacá à imprensa

Em julho do ano passado, Cacá xingou a imprensa na zona mista após a virada do Corinthians sobre o Criciúma, por 2 a 1, na Neo Química Arena: "Não vou nem render muito não, mano. É como eu falei ali. P** no c* da mídia e vai Corinthians. É nós e tamo junto". Após o episódio, o jogador se desculpou nas redes sociais.