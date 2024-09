Fiel comparece em peso mais uma vez na Arena (Foto: Alan Morici/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 15:17 • São Paulo (SP)

Memphis Depay treina no Corinthians desde a semana passada e tem estreia programada para sábado, em duelo contra o Atlético-GO, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. A torcida do Corinthians reservou todos os ingressos para a partida.

Todas as entradas foram reservadas por membros Fiel Torcedor, o sócio-torcedor do clube. O Timão abriria nesta quinta a venda para o público geral. Porém, ainda é possível que ingressos apareçam no sistema de vendas do Corinthians, fruto de reservas que não tiverem confirmação de pagamento.

O Corinthians já ultrapassou a marca de 1 milhão de torcedores em jogos na Neo Química Arena na temporada em 2024. Com o público pagante de 45.199 na vitória de 3 a 1 contra o Juventude, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Timão chegou a 1.041.274 de ingressos vendidos em 25 jogos como mandante.

O jogo entre Corinthians e Atlético-GO é válido pela 27ª rodada do Brasileirão. O Timão precisa da vitória para se recuperar na competição, já que ocupa apenas a 18ª posição, com 25 pontos. O Dragão é o lanterna, com 18 pontos.

Memphis pode jogar neste sábado (21) com a camisa 94 do Timão (Foto: Leonardo Lima/AGIF)