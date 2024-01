Moscardo iria se transferir para o clube francês em janeiro, mas o atleta teve detectada uma lesão no pé esquerdo, adiando o anúncio oficial. Ele vai realizar o procedimento cirúrgico em Doha, no Qatar, e concluirá a recuperação no CT do Corinthians. Após o tratamento, que tem previsão de três meses, o volante de 18 anos viaja para Paris.