Com pouco espaço no Al Ahli, da Arábia Saudita, Roberto Firmino está em busca de um novo clube e o nome do atacante foi especulado no Corinthians. Porém, o novo presidente do Timão, Augusto Melo, negou interesse no atleta e cravou que nenhuma equipe brasileira possui poderio financeiro para contratar o jogador.