Dirigente detalha impacto de Memphis nas negociações do Corinthians

Anunciado em setembro, Memphis chegou ao Corinthians como uma das principais contratações do futebol brasileiro e precisou de curto período de adaptação para corresponder em campo pelo novo clube. Fora dos gramados, o atacante holandês também assume papel de destaque e auxilia a direção na busca por novos nomes para reforçar o elenco.

De acordo com o executivo de futebol Fabinho Soldado, a presença de Memphis aumentou a visibilidade do clube, especialmente no cenário internacional. Prova disso foi a comercialização de jogos do Corinthians para canais holandeses após a chegada do atleta.

- Com a chegada do Memphis, os jogadores europeus, os próprios brasileiros e sul-americanos, começam a olhar para o Corinthians com muito mais carinho. O Corinthians é mundialmente conhecido - afirmou Fabinho Soldado em entrevista à "TNT Sports".

Apesar de monitorar eventuais oportunidades de mercado, a prioridade do Corinthians nesta janela é a manutenção do elenco para a próxima temporada. Ainda segundo Soldado, o clube realizou as movimentações para 2025 ainda neste ano, com o objetivo de livrar a equipe do rebaixamento no Brasileirão.

- Reforço que a nossa prioridade é a manutenção do elenco, alguns contratos estão sendo renovados, outros que estão sendo ampliados, para que o professor Ramon e toda a sua comissão técnica encontrem uma equipe pronta e preparada - explicou.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, ao lado de Memphis Depay (Foto: Divulgação)

Reapresentação do Corinthians

O elenco comandado por Ramón Díaz irá se reapresentar no dia 7 de janeiro para iniciar a pré-temporada no CT Joaquim Grava. A estreia do Timão, por sua vez, está agendada para o dia 15, contra o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.