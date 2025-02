Memphis se pronuncia após condenação por dirigir alcoolizado; veja

Memphis, jogador do Corinthians, se pronunciou pela primeira vez após ser condenado a quatro meses de prisão pela Justiça de Mônaco por dirigir embriagado no principado em janeiro do ano passado. A informação foi noticiada pelo jornal francês "RMC Sport".

Em agosto de 2024, o holandês foi detido pela polícia após ser pego embriagado dirigindo um Rolls-Royce de maneira imprudente pelas ruas de Mônaco, por volta das 5h30, após ter saído de uma casa noturna. Após teste de bafômetro, foi constatado que Memphis tinha 2g de álcool por litro de sangue. No momento da autuação, o jogador confessou ter ingerido bebida alcoólica.

O jogador terá duas semanas para recorrer à sentença. O holandês não poderá dirigir em Mônaco por dois anos e será obrigado a pagar uma multa de 9 mil euros, cerca de R$ 54 mil na atual cotação. Na tarde desta quarta-feira (5), Memphis usou as suas redes sociais para falar sobre o tema.

Atacante foi condenado pela Justiça de Mônaco (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Veja o comunicado do jogador do Corinthians

"Gostaria de vir aqui e me desculpar. No último verão, durante as minhas férias em Mônaco, cometi um erro ao decidir dirigir para casa depois de ter tomado algumas bebidas em um restaurante. Eu deveria ter pegado um táxi, mas não o fiz, e por isso quero me desculpar e assumir total responsabilidade pelo meu ato. 2024 foi um ano de aprendizados, e com certeza levarei essa lição comigo. Em 2025, faremos melhor."

Próximos passos

Enquanto se prepara para responder à sentença, Memphis segue no Brasil atuando pelo Corinthians. O jogador está à disposição do treinador Ramón Díaz para enfrentar o Palmeiras, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.