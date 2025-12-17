Ídolo do Corinthians, Renato Augusto fecha com a Globo; saiba data de estreia

Renato Augusto é o novo reforço para as transmissões esportivas da Globo. Conforme divulgado pela emissora, nesta quarta-feira (17), o ídolo do Corinthians chega ao canal para atuar como comentarista de futebol. A estreia acontece no segundo jogo da final da Copa do Brasil, entre Vasco e Corinthians.

continua após a publicidade

➡️ Mauro Cezar analisa PSG x Flamengo na final do Mundial: 'Motivos não faltam'

O confronto decisivo entre as equipes carioca e paulista acontece neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Renato Augusto estará presente na transmissão da partida pela cobertura da Ge TV. Este será apenas o início da trajetória do ex-jogador na emissora.

— Primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar em mais um grande time na minha vida, agora de uma outra forma. Poder vivenciar o futebol de uma outra maneira e poder enxergar o jogo de um outro ângulo. Já vivenciei o futebol como torcedor e jogador, e agora vai ser incrível poder fazer parte desse time de comentaristas. Espero que seja uma jornada incrível e que eu possa corresponder à altura daquilo que é a Globo — disse Renato Augusto.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Carreira de Renato Augusto

Revelado pelo Flamengo, o ex-jogador se destacou no Corinthians, onde conquistou o status de ídolo da torcida e foi um dos pilares da campanha do título brasileiro de 2015. Renato também teve passagem pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha; atuou por cinco anos no Beijing Guoan, da China.

O fim da trajetória nos gramados aconteceu nesta temporada. Ele anunciou o encerramento da carreira no Fluminense em setembro deste ano. Pela seleção brasileira, conquistou a inédita medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, e disputou a Copa do Mundo da Rússia dois anos depois.

continua após a publicidade