O Corinthians venceu o Bahia por 3 a 0, nesta terça-feira (3), na Neo Química Arena. Memphis, duas vezes, e Yuri Alberto marcaram os gols da vitória do Timão na partida, válida pelo Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o holandês falou sobre a permanência do brasileiro no Corinthians para a próxima temporada.

Yuri Alberto é o artilheiro do Brasileirão com 14 gols. Com o sucesso, a diretoria do Timão passa a se preocupar com a permanência do atleta para o próximo ano. Memphis disse que entende o assédio europeu sobre o jogador, mas prefere que a dupla do Corinthians seja mantida.

— Ele tem o sonho de jogar na Europa. O Yuri agora está em um ótimo momento. Eu acredito que o potencial dele é ótimo e ele pode se desenvolver e, eventualmente, jogar na Europa, Eu acredito nisso, porque ele tem todas as habilidades para fazer isso. A oportunidade de jogar comigo, ele deveria aproveitar, então enquanto eu estou aqui, ele não pode sair - disse o holandês em entrevista na zona mista.

Memphis e Yuri marcaram 16 gols nas últimas nove partidas em que atuaram como titulares do Timão. Contratado em setembro, o holandês ajudou o Yuri Alberto ao dar volta por cima no Corinthians. O atleta era alvo de críticas da Fiel.

— Honestamente, estou feliz com o que ele está fazendo, porque do que eu ouvi antes de chegar, ele teve um período difícil, então agora ele está voando e merece isso, porque ele colocou o trabalho sob pressão e ele é um ótimo cara- disse o atacante.

Yuri Alberto tem contrato com o Corinthians até o final de 2027. A multa rescisória estipulada pelo Timão ultrapassa os R$ 300 milhões. Memphis respondeu que apesar de acreditar que o atacante possa ir embora, não teme pelo fim da dupla.

— Não, eu nunca tenho medo. Eu tenho uma ótima relação com ele, no campo e fora do campo também. Mas no final, depende do jogador e do clube. Se o jogador tem o desejo de ir para outro lugar. Eu não tenho medo disso, mas eu acho que ele tem um bom tempo aqui e vamos ver o que acontece - finalizou o jogador.

Jogadores foram dupla goleadora no Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Próximo jogo do Corinthians

Em sétimo lugar no Brasileirão, o Timão volta a entrar em campo no próximo domingo (8). O Corinthians encara o Grêmio, às 16h (de Brasília), em Porto Alegre. O clube alvinegro busca uma vaga na próxima Copa Libertadores.