Jornalista desiste do Corinthians e crava maior clube brasileiro do século

O jornalista Bruno Formiga trocou o Corinthians por outro clube do Brasil como o maior do século. A análise foi feita durante o programa "Polêmicas React", quadro que revisita os antigos "Polêmicas Vazias", feito também por Formiga.

No episodio em questão, o comentarista assiste ao vídeo em que ele fez uma análise para dizer qual o maior clube brasileiro do século. O programa de reações, seis anos depois, reavaliou a escolha feita em 2018. Na época, para Bruno, o maior clube do século era o Corinthians.

Até 2018, o Corinthians vinha de uma sequência de três títulos do Brasileirão em sete anos. Além disso, o clube ainda tinha uma Libertadores e um Mundial de Clubes, conquistados em 2012.

No programa de reação, porém, Formiga passa a ter que levar em consideração os anos de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Momentos em quer Flamengo e Palmeiras assumiram o protagonismo do futebol brasileiro e passaram a brigar por títulos, e também conquistá-los, todos os anos.

O jornalista então abre mão da escolha que havia feito anteriormente e crava o Flamengo como o maior clube do século no futebol brasileiro. Mesmo com alguns títulos antes de 2019, o que credencia o Rubro-Negro a esse posto de fato são os times dominantes e vencedores que conseguiu montar desde o título da segunda Libertadores até hoje.

